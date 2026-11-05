Вложения в розничные фонды за месяц выросли втрое

Обновление многомесячного максимума связано с резким ростом спроса частных инвесторов на фонды денежного рынка. За минувший месяц клиенты таких фондов почти вдвое нарастили вложения, до 144 млрд руб. Это второй по величине результат за все время их существования. Больше средств в них поступало лишь в декабре 2024 года, когда на фоне рекордной ключевой ставки инвестиции составили свыше 249 млрд руб. Непрерывный приток средств в данную категорию фондов наблюдается 20 месяцев подряд. За это время объем инвестиций превысил 1 трлн руб., из которых 643 млрд руб. было инвестировано в этом году.