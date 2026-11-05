Вложения в розничные фонды за месяц выросли втрое
По оценке “Ъ”, основанной на данных Investfunds, в октябре 2026 года чистый приток в розничные фонды (открытые и биржевые ПИФы) составил около 142 млрд руб. Это в 3,2 раза больше объема инвестиций, поступивших в сентябре, и в 2 раза больше аналогичного показателя октября 2025 года. В целом текущий результат оказался лучшим для октября, предыдущий максимум был установлен в октябре 2024 года (141 млрд руб.).
Обновление многомесячного максимума связано с резким ростом спроса частных инвесторов на фонды денежного рынка. За минувший месяц клиенты таких фондов почти вдвое нарастили вложения, до 144 млрд руб. Это второй по величине результат за все время их существования. Больше средств в них поступало лишь в декабре 2024 года, когда на фоне рекордной ключевой ставки инвестиции составили свыше 249 млрд руб. Непрерывный приток средств в данную категорию фондов наблюдается 20 месяцев подряд. За это время объем инвестиций превысил 1 трлн руб., из которых 643 млрд руб. было инвестировано в этом году.
Основная причина текущего роста спроса на инструменты денежного рынка — пересмотр ожиданий относительно дальнейшей траектории ключевой ставки. После двух последовательных пауз (в сентябре и октябре) в текущем цикле смягчения ДКП Банка России инвесторы стали закладывать более продолжительный период жестких денежно-кредитных условий. В итоге они нарастили вложения в фонды денежного рынка, так как их результат напрямую зависит от уровня ключевой ставки. «Видимо, сценарий "высокая ставка надолго" все больше расценивается как базовый, и инвесторы пока не готовы принимать на себя дополнительные риски, связанные с возможным изменением стоимости акций и облигаций с фиксированным купоном»,— считает директор департамента управления активами УК «Альфа-Капитал» Виктор Барк.