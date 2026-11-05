Путин рассказал членам правительства о собственном опыте вакцинации от гриппа
5 ноября президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заинтересовал его участников рассказом о том, как он сделал прививку от гриппа и что с ним из-за этого было. С медицинскими подробностями — специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников.
В разгар встречи с членами правительства Владимира Путина заинтересовало, как обстоит дело с вакцинацией населения.
На самом деле случайностей не бывает: он хотел спросить, потому что ему было что сказать.
— Действительно,— откликнулся министр здравоохранения Михаил Мурашко, на чьем лице не дрогнул ни один мускул, просто потому, что не мог дрогнуть, ибо они там у него, похоже, все из проволоки.— Начало ноября — это самый разгар вакцинации, прививочной кампании против гриппа, и государственный заказ сегодня для групп риска сформирован в сумме 57 млн доз вакцины, и в 2026 году, хочу отметить, все вакцинные штаммы были против гриппа обновлены с учетом рекомендаций ВОЗ, Роспотребнадзора и экспертов, и промышленность перезапустила фактически новый штаммовый состав вакцин!
Но не это, кажется, интересовало Владимира Путина. Однако он давал выговориться министру здравоохранения.
— Отгрузка вакцин начата с августа 2026 года,— докладывал тот.— По состоянию на начало ноября, на первое число, отгружено 84% от плана во все субъекты Российской Федерации! В медицинских организациях организованы как стационарные, так и передвижные пункты, активно продолжаются кампании.
Кампании, стоит сказать, продолжаются не так уж активно. Так, в медпункте администрации самого президента на Старой площади на мою просьбу сделать мне прививку от гриппа, когда я оказался там с благородной целью сдать ПЦР, два дня назад сообщили, что, во-первых, время прививок прошло, потому что уже началась волна заболеваемости, а прививке надо дать время привиться в организме... А во-вторых, самой вакцины уже нет, потому что всю использовали для тех, кто ее заслужил. В общем, все бесполезно.
— Что важно,— продолжал Михаил Мурашко недрогнувшим голосом,— сегодня привито 35,5 млн человек, и в том числе почти 12 млн детей, 120 тыс. беременных (их-то за что?..— А. К.)... Остановлюсь на том, что не все субъекты сегодня идут одинаковыми темпами... По скорости...
Да, отдельных субъектов не сдал.
— Наиболее активных хотел бы сегодня отметить,— зато добавил министр.— Поблагодарить! Это Магаданская область, которая практически уже основные объемы вакцинации завершила, но это и северная территория, они должны в первую очередь... Тюменская область также сегодня показала уже хорошие результаты... Республика Бурятия, Ханты-Мансийский автономный округ, Чувашия, Республика Саха (Якутия), Калининградская...
И хотел бы обратиться, что сейчас еще есть время для того, чтобы активизировать работу в трудовых коллективах и защитить их... В том числе есть люди, которым противопоказана прививка в силу состояния здоровья, но если вокруг люди вакцинируются, то тем самым они защищают тех людей, которые не имеют возможности в силу состояния здоровья, еще раз подчеркну, привиться!
Да, и министр готовился к этому выступлению, конечно. Иначе бы уже давно остановился.