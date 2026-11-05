Бизнес JTI в РФ частично передан во временное управление российской компании

Деталей об управляющей компании в указе президента нет. В России зарегистрированы несколько АО «Промышленные активы». Источник “Ъ” в одном из федеральных ведомств сообщил, что речь идет о структуре, близкой к Таймуразу Боллоеву, основателю пивоваренной компании «Балтика», экс-главе «Олимпстроя» и владельцу группы БТК, одного из крупнейших игроков российского сектора легкой промышленности.