Львова-Белова отметила вклад Мелании Трамп в возвращение детей в РФ и Украину
Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова упомянула вклад первой леди США Мелании Трамп в воссоединение детей из России и Украины со своими семьями. Об этом омбудсмен написала в докладе о своей деятельности.
Мелания Трамп
Фото: Allison Robbert / AP
Госпожа Львова-Белова отметила, что Мелания Трамп — один из международных партнеров, который участвует в контактах с украинской стороной. В этом процессе первая леди США участвует по собственной инициативе с октября 2025 года. По словам омбудсмена, при содействии госпожи Трамп на территорию России вернулся один ребенок, а на Украину и в третьи страны — 14 детей из 13 семей.
На конец 2025 года в Россию к своим близким вернулись 29 детей из 21 семьи, сообщила Мария Львова-Белова в докладе. 129 детей из 104 семей воссоединились с родственниками на Украине и в третьих странах. Среди других международных партнеров по воссоединению детей с семьями она перечислила Международный комитет Красного Креста, Святой Престол, правительство Катара.
Вклад Мелании Трамп в процесс возвращения детей начался с ее письма президенту России Владимиру Путину, переданного во время саммита на Аляске в августе 2025 года, где она призывала защитить детей и завершить конфликт. В этом письме она поднимала вопрос о «похищениях детей из Украины» и просила Путина рассмотреть возможность возвращения украинских детей, оказавшихся в России. Сам Путин, по словам Дональда Трампа, был признателен за ее усилия и заявил, что работа будет продолжена.
Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента России, еще в октябре 2025 года отмечал, что Мелания Трамп сыграла важную и сбалансированную роль, очень быстро добившись результатов в воссоединении детей. По его информации, благодаря её усилиям, восемь детей воссоединились со своими семьями, включая одну российскую девочку с Украины. Мелания Трамп также поддерживает постоянный канал коммуникации с президентом Путиным для обсуждения благосостояния детей.