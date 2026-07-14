Львова-Белова отметила вклад Мелании Трамп в возвращение детей в РФ и Украину

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова упомянула вклад первой леди США Мелании Трамп в воссоединение детей из России и Украины со своими семьями. Об этом омбудсмен написала в докладе о своей деятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мелания Трамп

Фото: Allison Robbert / AP Мелания Трамп

Фото: Allison Robbert / AP

Госпожа Львова-Белова отметила, что Мелания Трамп — один из международных партнеров, который участвует в контактах с украинской стороной. В этом процессе первая леди США участвует по собственной инициативе с октября 2025 года. По словам омбудсмена, при содействии госпожи Трамп на территорию России вернулся один ребенок, а на Украину и в третьи страны — 14 детей из 13 семей.

На конец 2025 года в Россию к своим близким вернулись 29 детей из 21 семьи, сообщила Мария Львова-Белова в докладе. 129 детей из 104 семей воссоединились с родственниками на Украине и в третьих странах. Среди других международных партнеров по воссоединению детей с семьями она перечислила Международный комитет Красного Креста, Святой Престол, правительство Катара.