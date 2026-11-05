«Салават Юлаев» заключил контракт с защитником Артемом Земченком
Это второе изменение в составе «юлаевцев» за день
Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» подписал контракт с 35-летним защитником Артемом Земченком. Как сообщила пресс-служба клуба, соглашение рассчитано до конца сезона. Стоимость контракта не уточняется.
Ранее Артем Земченок провел 650 матчей в КХЛ и выступал за «Спартак», «Адмирал», СКА, «Металлург» и «Ладу», отметили в «Салавате Юлаеве».
Это второе изменение в составе «юлаевцев» за день. Несколько часов назад клуб сообщил о подписании контракта с 31-летним защитником Русланом Педаном.