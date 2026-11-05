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Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Башкортостан

«Салават Юлаев» заключил контракт с защитником Артемом Земченком

Это второе изменение в составе «юлаевцев» за день
Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» подписал контракт с 35-летним защитником Артемом Земченком. Как сообщила пресс-служба клуба, соглашение рассчитано до конца сезона. Стоимость контракта не уточняется.
Слева направо: игрок команды "Авангард" Рид Буше (слева) и игрок команды СКА Артем Земченок в 2024 году

Слева направо: игрок команды "Авангард" Рид Буше (слева) и игрок команды СКА Артем Земченок в 2024 году

Пресс-служба ХК «Авангард»

Ранее Артем Земченок провел 650 матчей в КХЛ и выступал за «Спартак», «Адмирал», СКА, «Металлург» и «Ладу», отметили в «Салавате Юлаеве».
Это второе изменение в составе «юлаевцев» за день. Несколько часов назад клуб сообщил о подписании контракта с 31-летним защитником Русланом Педаном.
Олег Вахитов