«Салават Юлаев» подписал контракт с защитником Русланом Педаном
Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» до конца сезона подписал контракт с 31-летним защитником Русланом Педаном, сообщает пресс-служба клуба. Сумма контракта неизвестна.
Ранее хоккеист выступал за команды «Сочи», «Спартак», рижское «Динамо», «Куньлунь Ред Стар», «Амур», «Витязь», «Адмирал». Также имеет опыт выступлений в Чехии за «Витковице». В КХЛ Руслан Педан провел 312 матчей, в которых набрал 59 очков. В сезоне 2025/26 выступал за «Адмирал», 1 июня этого года хоккеист покинул клуб.
Известно, что «Салават Юлаев» испытывает дефицит защитников из-за полученных ими травм. По этой причине на лед в ближайшее время не выйдут Александр Алексеев, Григорий Панин, Никита Щербаков и Дин Стюарт.