«Салават Юлаев» подписал контракт с защитником Русланом Педаном

Ранее хоккеист выступал за команды «Сочи», «Спартак», рижское «Динамо», «Куньлунь Ред Стар», «Амур», «Витязь», «Адмирал». Также имеет опыт выступлений в Чехии за «Витковице». В КХЛ Руслан Педан провел 312 матчей, в которых набрал 59 очков. В сезоне 2025/26 выступал за «Адмирал», 1 июня этого года хоккеист покинул клуб.