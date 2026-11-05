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Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Башкортостан

«Салават Юлаев» подписал контракт с защитником Русланом Педаном

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» до конца сезона подписал контракт с 31-летним защитником Русланом Педаном, сообщает пресс-служба клуба. Сумма контракта неизвестна.
Игрок команды "Сибирь" Михал Чайковски (в центре) и игрок команды "Амур" Руслан Педан (справа) во время матча

Игрок команды "Сибирь" Михал Чайковски (в центре) и игрок команды "Амур" Руслан Педан (справа) во время матча

Влад Некрасов / Коммерсантъ

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Ранее хоккеист выступал за команды «Сочи», «Спартак», рижское «Динамо», «Куньлунь Ред Стар», «Амур», «Витязь», «Адмирал». Также имеет опыт выступлений в Чехии за «Витковице». В КХЛ Руслан Педан провел 312 матчей, в которых набрал 59 очков. В сезоне 2025/26 выступал за «Адмирал», 1 июня этого года хоккеист покинул клуб.
Известно, что «Салават Юлаев» испытывает дефицит защитников из-за полученных ими травм. По этой причине на лед в ближайшее время не выйдут Александр Алексеев, Григорий Панин, Никита Щербаков и Дин Стюарт.
Олег Вахитов