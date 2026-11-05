Пассажиропоток в поездах дальнего следования ЮВЖД за год вырос на 2,2%

В январе — октябре с вокзалов и станций Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД; филиал РЖД; обслуживает все железные дороги в Черноземье, за исключением Орловской области) поездами дальнего следования отправились 4,4 млн пассажиров. Это на 2,2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале ЮВЖД.