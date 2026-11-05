Пассажиропоток в поездах дальнего следования ЮВЖД за год вырос на 2,2%
В январе — октябре с вокзалов и станций Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД; филиал РЖД; обслуживает все железные дороги в Черноземье, за исключением Орловской области) поездами дальнего следования отправились 4,4 млн пассажиров. Это на 2,2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале ЮВЖД.
В октябре объем перевозок в дальнем сегменте составил 405,4 тыс. человек (+2,1%).
В общей сложности за десять месяцев станции ЮВЖД обслужили 10,4 млн пассажиров, что на 3% меньше уровня января — октября 2025 года. Основное снижение зафиксировано в пригородном сообщении: электричками воспользовались 6 млн человек (падение на 6,5%).
Совокупный пассажирооборот на полигоне дороги с начала года достиг 9,6 млрд пасс.-км. В дальнем следовании показатель составил 9,3 млрд пасс.-км (снижение на 7%), в пригородном сегменте — 247,1 млн пасс.-км (сокращение на 0,5%).
С января по август 2026 года пригородные поезда проекта «Соединяя Черноземье», курсирующие по маршруту Воронеж — Старый Оскол — Белгород, перевезли 7,7 тыс. человек. Пассажиропоток увеличился на 20,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За это время составы выполнили 56 рейсов.