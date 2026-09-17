Пассажиропоток между Воронежем и Белгородом вырос более чем на 20%

За восемь месяцев 2026 года поезда проекта «Соединяя Черноземье» на маршруте Воронеж — Старый Оскол — Белгород перевезли 7,7 тыс. пассажиров. Это на 20,7% больше, чем годом ранее. Всего было совершено 56 рейсов. Об этом сообщили в Telegram-канале Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД; филиал РЖД; обслуживает все железные дороги в Черноземье, за исключением Орловской области).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Проект «Соединяя Черноземье» запущен ЮВЖД, компанией «ППК «Черноземье» и областными властями. Он соединяет Воронеж с четырьмя соседними областными центрами: Курском, Белгородом, Тамбовом и Липецком.

В то же время, как сообщили в белгородском минтрансе, в сентябре и октябре расписание поездов на маршруте Белгород — Старый Оскол — Воронеж изменится. Это связано с ремонтом на некоторых участках Юго-Восточной железной дороги.

Из Белгорода в Воронеж поезд №7118 отправится:

18, 20 и 26 сентября,

2, 3, 4, 9, 10 и 11 октября.

Время отправления из Белгорода — 17:54, из Старого Оскола — 20:34, прибытие в Воронеж — 22:22.

Из Воронежа в Белгород поезд №7127 отправится:

18 и 20 сентября,

2, 4, 9 и 11 октября.

Время отправления из Воронежа — 13:18, из Старого Оскола — 15:08, прибытие в Белгород — 17:39.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что за семь месяцев этого года ЮВЖД перевезла в поездах дальнего следования 1 498 домашних животных без сопровождения владельцев.

Анна Швечикова