«Грамота.ру» определила десять претендентов на звание слова года

Портал «Грамота.ру» объявил шорт-лист акции «Слово года» в 2026 году. Претендентами на это звание могут быть новые слова, которые пока отсутствуют в академических словарях, однако часто используются в речи и достаточно освоены русским языком. Лингвисты «Грамоты» ежегодно собирают лонг-лист из более чем 500 слов, затем анализируют частотность их употребления, динамику их популярности в поисковых запросах, блогах, соцсетях, а также в СМИ.