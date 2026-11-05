«Грамота.ру» определила десять претендентов на звание слова года
Портал «Грамота.ру» объявил шорт-лист акции «Слово года» в 2026 году. Претендентами на это звание могут быть новые слова, которые пока отсутствуют в академических словарях, однако часто используются в речи и достаточно освоены русским языком. Лингвисты «Грамоты» ежегодно собирают лонг-лист из более чем 500 слов, затем анализируют частотность их употребления, динамику их популярности в поисковых запросах, блогах, соцсетях, а также в СМИ.
В этом году десять слов короткого списка распадаются на три группы: лексика из области технологий, слова для описания эмоций и впечатлений, обозначения типажей людей. Именно в этих областях языку требуются новые лексические единицы для описания новых реалий, замечают лингвисты.
Самым ярким явлением эксперты назвали «иизацию». К этой категории относится половина слов шорт-листа: «вайбкодинг», «генерить», «дата-центр», «ИИ-агент» и «иишка».
«На примере слова "генерить" хорошо видна тенденция современного русского языка к сокращению слов — отказ от глаголов на -ировать ("генерировать") в пользу глаголов на -ить (как "кодить", "редачить", "прогать", "блочить")»,— рассказывает руководитель направления аналитики и цифровых словарей портала «Грамота.ру» Анастасия Бонч-Осмоловская.