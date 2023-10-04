Минздрав ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности

Минздрав внес препараты для прерывания беременности в перечень средств, подлежащих предметно-количественному учету. Приказ опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, в список внесли мизопростол, мифепристон и циклопентолат. Приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 года, сообщают агентства ТАСС и «РИА Новости».

По данным Всемирной организации здравоохранения, медикаментозный аборт является самым безопасным методом аборта. Для него используют препараты группы антигестагенов: самый популярный — мифепристон. Для медикаментозного аборта в клинике сначала принимают мифепристон, а затем мизопростол. Их можно использовать только в лечебном учреждении под наблюдением врача.

Минздрав разработал проект приказа по контролю за оборотом препаратов для прерывания беременности еще в июле. Глава ведомства Михаил Мурашко заявил, что число абортов снизилось в разы, но их число можно сократить еще сильнее. Стремление женщин строить карьеру, откладывая деторождение на потом, он считает «порочной практикой».

Об отношении россиян к абортам — в материале «Ъ» «На словах ты консерватор, а на деле — либерал».

Лаура Кеффер