Электрон тормозит поездки

Прошло десять дней с момента перевода транспортной отрасли на обязательный электронный документооборот (ЭДО). Участники рынка отмечают хаос и резкое замедление процессов, связанное как с неясностью требований, так и с неготовностью к новому функционалу и нагрузке операторов ЭДО, и говорят, что пока в электронном виде документы изготавливать дольше и сложнее, чем в бумаге. По просьбе “Ъ” Минтранс дал разъяснение по ряду частых вопросов, а ФНС заверила, что до 1 марта подача бумажной накладной при наличии уважительных причин не будет автоматически лишать заявителя права на налоговый вычет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

За первую неделю сентября зарегистрировано 8,2 млн электронных перевозочных документов (ЭПД), сообщили “Ъ” в Минтрансе. Для сравнения, за весь август было оформлено 2,5 млн ЭПД. Всего к системе ГИС ЭПД, уточнили в министерстве, подключилось более 261 тыс. компаний, оформлено порядка 60 млн электронных документов.

С 1 сентября наличие электронной транспортной накладной (ЭТрН) для участников транспортного рынка стало обязательным — помимо ряда исключительных случаев, когда можно по-прежнему использовать бумажные документы: когда нет интернета, при техническом сбое, когда везутся грузы для личных нужд физлиц и так далее. До 1 марта 2027 года действует нештрафуемый период, когда сотрудники МВД и Ространснадзора при отсутствии ЭТрН ограничиваются устным замечанием, а не штрафом.

Несмотря на то что, как отмечают в Минтрансе, у бизнеса было четыре года на тестирование ГИС ЭПД, а крупнейшие игроки с самого начала работают в системе, участники рынка отмечают огромное количество сбоев разного рода. «Проблемы возникают даже у крупных системных операторов, которые заранее подготовили интеграцию информационных систем,— подтверждает директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic Эдуард Миронов.— В результате бумажные документы пока остаются необходимой подстраховкой: их параллельное оформление позволяет не останавливать отгрузки и сохранять движение транспорта с 1 сентября». Без автоматизации процесс заполнения электронных форм занимает в разы больше времени, чем оформление бумажных,— 40 минут против трех минут, говорит учредитель VIG Trans Игорь Ребельский, а сооснователь Sigma Татьяна Патужная отмечает, что с переходом на ЭДО в оформление перевозки вовлечено значительно больше сотрудников, чем раньше. «Теперь в процесс включаются, например, работники бухгалтерии, которые не всегда хорошо понимают специфику самой перевозки и вынуждены обращаться за помощью к менеджерам, которые, в свою очередь, уточняют информацию у кладовщиков и т. д.»,— рассказывает она.

Первая неделя работы с ЭТрН показала техническую неготовность операторов ЭДО к роумингу, подчеркивает генеральный директор компании «ЛогЛаб» Сергей Верещагин. «Если у всех участников один провайдер, все идет без сбоев,— поясняет он.— Как только контрагенты работают с разными операторами, передача данных настроена некорректно, документы зависают, статусы не обновляются». Также отмечаются просто сбои. Документы не уходят в систему по необъяснимым причинам. «Проверьте соединение с интернетом»,— говорит президент таможенно-логистического брокера KBT Юлия Шленская, а пока ЭТрН не сформирована, транспорт не может загрузиться или разгрузиться и капает простой. Службы техподдержки операторов не справляются с наплывом обращений, рассказывает замгендиректора «Траско» по автомобильным перевозкам Александр Шилинчук, поэтому получить ответы хотя бы в день обращения практически невозможно.

60 миллионов электронных документов зарегистрировано в ГИС ЭПД

Также наблюдается путаница с идентификаторами. Компании, поясняет Эдуард Миронов, нередко пользуются услугами разных операторов для решения определенных задач: например, одного — для бухучета, другого — для логистических процессов. Если специальный идентификатор для перевозочных документов указан некорректно или отсутствует, партнер может не увидеть поступившие документы. В итоге компании, говорит руководитель функциональных проектов Loginet Алексей Шаров, фактически собирают и поддерживают эти идентификаторы вручную, а в крупных организациях под это уже выделяются отдельные сотрудники.

Операторы ЭДО видят обоснованность в некоторых нареканиях, относя другие на издержки адаптации к новому процессу. «В первые недели после перехода трафик вырос по всему рынку — это ожидалось,— говорит исполнительный директор направления ЭПД ГК "Астрал" Наталья Соболева.— Сейчас видим проблемные точки: передача документов между разными операторами (роуминг), обмен черновиками, приглашение новых контрагентов. Такие вопросы не решит одна компания — нужны согласованные правила на уровне рынка».

Больше всего споров возникает на тему, затрагивают ли изменения организацию международных перевозок, говорит Игорь Ребельский, и нужно ли электронные документы оформлять на весь маршрут или только на внутрироссийскую часть. Юлия Шленская рассказывает о случае, когда таможня истребовала доказательство направления в ГИС ЭПД накладной CMR (международного формата).

В Минтрансе “Ъ” заверили, что ЭТрН подается на российское плечо перевозки, а для международной части применяются международные документы. Направление CMR-накладной в ГИС ЭПД российскими нормативно-правовыми актами не предусмотрено, уточнили в министерстве.

Нештрафуемый период до 1 марта, подчеркивают в Минтрансе, дает рынку возможность адаптироваться без риска административных взысканий со стороны контролирующих органов, но не отменяет необходимость перехода на цифровой документооборот. Но небольшие участники рынка восприняли решение регулятора как возможность отложить переход на электронный формат еще на полгода, замечает Эдуард Миронов. Александр Шилинчук говорит, что еще есть участники рынка, которые продолжают игнорировать нововведения и работают с бумажными документами. А выпадение одного звена тормозит все оформление, отмечают все опрошенные экспедиторы.

Отдельный и важный вопрос — как трактует подачу бумажной накладной в нештрафуемый период ФНС. Существует риск, что при проведении налоговой проверки инспектор не учтет затраты на перевозку в составе расходов по налогу на прибыль, не позволит вычесть НДС, поясняет Юлия Шленская. Но в ФНС “Ъ” заявили, что «факт оформления транспортной накладной на бумажном носителе не является самостоятельным основанием для наступления негативных налоговых последствий в части признания расходов для целей налогообложения прибыли организаций, а также применения налоговых вычетов по НДС — при условии наличия доказательств объективной невозможности формирования транспортной накладной в электронной форме». При этом, напоминают в службе, транспортная накладная не является абсолютно достаточным доказательством реальности перевозки в отрыве от иных обстоятельств.

Наталья Скорлыгина, Евгения Крючкова