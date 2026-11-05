В Липецкой области за 38 млн рублей продают здание администрации Ельца

Администрация города Ельца в Липецкой области выставила на продажу здание общей площадью около 1,1 тыс. кв. м по адресу улица Коммунаров, 45. В этом здании, в частности, располагаются городское управление культуры, а также управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Ельца. Начальная цена лота составляет 37,9 млн руб. Информация появилась в ГИС «Торги».