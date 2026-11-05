В Липецкой области за 38 млн рублей продают здание администрации Ельца
Администрация города Ельца в Липецкой области выставила на продажу здание общей площадью около 1,1 тыс. кв. м по адресу улица Коммунаров, 45. В этом здании, в частности, располагаются городское управление культуры, а также управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Ельца. Начальная цена лота составляет 37,9 млн руб. Информация появилась в ГИС «Торги».
Отмечается, что двухэтажное (включая подвал) строение является объектом культурного наследия (ОКН) регионального значения «Городская усадьба (Дом ребенка), XIX в.». Расположено оно на земельном участке общей площадью свыше 7,6 тыс. кв. м. Кадастровая стоимость здания составляет 12,9 млн руб. Реализация проходит в рамках программы приватизации муниципального имущества. Покупатель обязан будет обеспечить проведение работ по сохранению ОКН в соответствии с требованиями охранного обязательства.
Заявки на участие в аукционе будут принимать до 2 декабря. Торги пройдут 7 декабря. Шаг аукциона составит 5% от суммы лота — 1,9 млн руб. Размер задатка — 3,8 млн руб. (10%).
В начале этой недели «Ъ-Черноземье» также сообщал, что в Липецкой области объявили электронный аукцион по продаже 16 зданий на улице Допризывников в Ельце. Часть имущества относится к архитектурному ансамблю «Красные казармы» конца XIX — начала XX века, имеющему статус ОКН регионального значения. Начальная цена единого лота составляет 103,6 млн руб.