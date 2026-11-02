В Липецкой области продают 16 зданий с памятниками архитектуры за 104 млн
В Липецкой области объявили электронный аукцион по продаже 16 зданий на улице Допризывников в Ельце. Часть имущества относится к архитектурному ансамблю «Красные казармы» конца XIX — начала XX века, имеющему статус объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения. Начальная цена единого лота составляет 103,6 млн руб. Соответствующая информация появилась на портале ГИС «Торги».
Общая площадь выставленных на продажу зданий — около 16,8 тыс. кв. м. Одновременно покупателю предоставят в аренду на 11 месяцев земельный участок площадью 69,1 тыс. кв. м. Плата за этот срок составит 934,3 тыс. руб. Недвижимость и земля находятся в федеральной собственности.
К архитектурному ансамблю относятся семь выставленных на торги зданий или их частей. Самое крупное из них — учебный корпус площадью 7,5 тыс. кв. м, который является памятником «Красная казарма» 1895 года. Здание бывшей бани площадью 232 кв. м входит в реестр как «Манеж каменный» 1901 года, а второй учебный корпус на 358,3 кв. м — как «Штаб» начала XX века. ОКН «Конюшни» 1895–1896 годов включает три склада площадью 935,6, 1,3 тыс. и 1, 6 тыс. кв. м. В одном из них также размещались мастерские и автомастерская. К памятнику относится и часть здания гаража и склада общей площадью 1 169 кв. м.
Кроме исторических объектов, покупателю достанутся столовая площадью 1 405,1 кв. м, клуб на 813,9 кв. м и профилакторий на 567,7 кв. м. В лот также входят два овощехранилища площадью 476,5 и 145 кв. м, комбинат бытового обслуживания на 122,5 кв. м, проходная на 48,7 кв. м, уборная на 29,8 кв. м и здание АЗС на 8,8 кв. м.
Для ОКН утверждены предметы охраны, границы территории и охранные обязательства. Покупателю необходимо будет соблюдать установленные требования к сохранению памятников.
Как следует из извещения, прежним правообладателем имущества был Елецкий государственный университет имени И. А. Бунина. На участке также находятся элементы планера демилитаризованного самолета МиГ-23, которые не входят в состав лота. Согласно извещению, вуз вернул их администрации Ельца в феврале 2023 года, однако самолет до сих пор не вывезен. Сроки его перемещения рассматриваются городскими властями.
Заявки на аукцион принимаются до 30 ноября, итоги подведут 4 декабря. Размер задатка составляет 20,7 млн, шаг аукциона — 1 млн руб.
В октябре на торги выставили дом в Чаплыгине Липецкой области, где в 1869–1871 годах жил математик и физик Сергей Чаплыгин. Начальная цена ОКН федерального значения составляет 3,1 млн руб. Заявки принимают до 30 ноября, итоги подведут 4 декабря.