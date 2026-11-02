В Липецкой области продают 16 зданий с памятниками архитектуры за 104 млн

К архитектурному ансамблю относятся семь выставленных на торги зданий или их частей. Самое крупное из них — учебный корпус площадью 7,5 тыс. кв. м, который является памятником «Красная казарма» 1895 года. Здание бывшей бани площадью 232 кв. м входит в реестр как «Манеж каменный» 1901 года, а второй учебный корпус на 358,3 кв. м — как «Штаб» начала XX века. ОКН «Конюшни» 1895–1896 годов включает три склада площадью 935,6, 1,3 тыс. и 1, 6 тыс. кв. м. В одном из них также размещались мастерские и автомастерская. К памятнику относится и часть здания гаража и склада общей площадью 1 169 кв. м.