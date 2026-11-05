В Белгородской области с января по июнь выдали микрозаймов почти на 439 млн
За первые шесть месяцев 2026 года микрофинансовые организации (МФО) Белгородской области заключили с жителями и бизнесом более 8,4 тыс. договоров на 438,7 млн руб. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.
По количеству обращений лидируют физические лица: с жителями региона оформили 8,3 тыс. сделок на общую сумму 122,7 млн руб. При этом основной объем заемных средств привлекли предприниматели и юрлица, получившие 316 млн руб. всего по 95 договорам.
С 1 октября МФО выдают микрозаймы с ограничениями. Заемщик с двумя открытыми договорами, полная стоимость кредита по которым превышает 200% годовых, не сможет получить новый аналогичный заем до закрытия хотя бы одного из текущих долгов.
По данным регулятора, к 1 июля 2026 года в области действовали пять местных МФО, а также 55 подразделений компаний, зарегистрированных в других субъектах страны.
В 2025 году жители и бизнес Белгородской области оформили в микрофинансовых организациях 194 тыс. договоров на общую сумму 3,6 млрд руб.