Микрозаймы на 3,6 млрд рублей оформили за год в Белгородской области

За 2025 год белгородский бизнес и жители региона заключили с микрофинансовыми организациями (МФО) 194 тыс. договоров на общую сумму 3,6 млрд руб. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России. По данным регулятора, в области работали 11 местных МФО и 109 подразделений компаний из других субъектов РФ.

В Центробанке уточнили, что абсолютное большинство микрозаймов пришлось на физических лиц. Средний размер одного оформленного займа составил 18,5 тыс. руб.

«Чаще всего белгородцы обращаются в микрофинансовые организации, чтобы оплатить срочные покупки, непредвиденные расходы или перекрыть старые долги»,— пояснили в Банке России.

В конце апреля «Ъ-Черноземье» сообщал, что в 2025 году девять МФО в Тамбовской области заключили с населением и бизнесом более 12,9 тыс. договоров займа на общую сумму около 938 млн руб. За год количество договоров сократилось на 53%, но совокупный объем выданных средств вырос на 18%.

Денис Данилов