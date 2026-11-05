Японец Кодзо Тасима объявил об участии в выборах президента FIFA
У действующего главы Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино появился первый серьезный конкурент на предстоящих в марте будущего года президентских выборах. Участвовать в них решил почетный президент Федерации футбола Японии, опытный футбольный функционер Кодзо Тасима.
Вступление в предвыборную гонку Тасимы меняет расклад. Японец более десяти лет входит в Совет FIFA, высший исполнительный орган федерации, и его характеризуют как «уважаемого» в футбольной среде чиновника, пользующегося репутацией «искусного дипломата».