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Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Лента новостей

Японец Кодзо Тасима объявил об участии в выборах президента FIFA

У действующего главы Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино появился первый серьезный конкурент на предстоящих в марте будущего года президентских выборах. Участвовать в них решил почетный президент Федерации футбола Японии, опытный футбольный функционер Кодзо Тасима.
Вступление в предвыборную гонку Тасимы меняет расклад. Японец более десяти лет входит в Совет FIFA, высший исполнительный орган федерации, и его характеризуют как «уважаемого» в футбольной среде чиновника, пользующегося репутацией «искусного дипломата».
Подробности — в материале «Джанни Инфантино погрозили с Востока».