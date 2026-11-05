Японец Кодзо Тасима объявил об участии в выборах президента FIFA

Вступление в предвыборную гонку Тасимы меняет расклад. Японец более десяти лет входит в Совет FIFA, высший исполнительный орган федерации, и его характеризуют как «уважаемого» в футбольной среде чиновника, пользующегося репутацией «искусного дипломата».