В Тамбове продают исторические жилой дом и каретный сарай за 1 рубль каждый

Администрация Мичуринска Тамбовской области объявила два конкурса по продаже объектов культурного наследия (ОКН) регионального значения. Речь идет о «Доме жилом с воротами и оградой» и о «Каретном сарае и конюшне» (входит в состав ОКН «Усадьба городская»), которые расположены на улице Филиппова. Начальная цена каждого из них составляет 1 руб., следует из конкурсной документации.

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Оба здания находятся в неудовлетворительном состоянии. Они признаны аварийными и подлежащими реконструкции. «Дом жилой» представляет собой одноэтажное здание 1868 года постройки площадью 255,1 кв. м. Его кадастровая стоимость составляет 1,2 млн руб. ОКН расположен на земельном участке на 1,4 тыс. кв. м., который предусмотрен для многоэтажной застройки. На время исполнения условий конкурса его сдадут в аренду новому собственнику здания по цене 1 руб. в год.

«Каретный сарай и конюшня» — двухэтажное здание площадью 312,4 кв. м., построенное в 1872 году. Его кадастровая стоимость равняется 552,4 тыс. руб. ОКН расположен на участке площадью 405 кв. м., предусмотренном для коммунального обслуживания. Его планируют сдать в аренду победителю торгов на тех же условиях.

В случае с «Домом жилым» покупатель обязан до 31 марта 2027 года разработать научно-проектную документацию и получить по ней положительное заключение госэкспертизы, до 31 марта 2020 года — отреставрировать здание и приспособить его для современного использования. Конкурс по продаже «Каретного сарая и конюшни» предусматривает те же условия, но с другими сроками. Документацию нужно разработать и утвердить до 31 декабря 2028 года, выполнить восстановительные работы — до 31 декабря 20430-го.

Шаг первого конкурса составляет 62,3 тыс. руб., второго — 27,6 тыс. руб. Размер задатка — 249,1 тыс. и 110,5 тыс. руб. соответственно. Подавать заявки на участие в обеих процедурах можно до 31 октября. Итоги планируют подвести 5 ноября.

Параллельно в Тамбове продается ОКН регионального значения «Дом жилой» на улице Базарной. Он также оценен в 1 руб. Заявки на участие в конкурсе можно подавать до 15 октября.

Также в конце сентября «Дом. РФ» выставил на продажу усадьбу «Караул» в Тамбовской области, в которой в 1872 году родился и жил нарком иностранных дел Георгий Чичерин. Начальная цена ОКН федерального значения составляет 2,5 млн руб.

Алина Морозова