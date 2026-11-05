Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №204/Ч

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Черноземье

Дебиторскую задолженность экс-подрядчика Нововоронежской АЭС продают за 389 млн

Конкурсный управляющий воронежского ООО строительная компания «ВСБ» (ранее — Воронежская строительная биржа; принадлежит Михаилу Романенко) Николай Воробьев выставил на банкротный аукцион права требования к 15 дебиторам. Начальная цена лота составляет 389,2 млн руб., размер задатка — 38,9 млн руб., шаг аукциона — 19,5 млн руб. Заявки принимаются до 9 декабря. Торги назначены на 14 декабря. Об этом свидетельствует извещение на портале «Федресурс».
Наибольшие суммы приходятся на московское ООО «Омега», связанное с Евгением Разгоняевым (273,9 млн руб.), и Михаила Романенко (105,5 млн руб.). Еще 9,8 млн руб. составляют требования к 13 другим дебиторам — компаниям и физическим лицам.

  • Воронежский арбитраж признал ООО СК «ВСБ» банкротом в ноябре 2022 года. Суд открыл в отношении компании конкурсное производство по упрощенной процедуре. Конкурсным управляющим на тот момент утвердили Павла Горшкова. 2 ноября арбитраж принял к рассмотрению ходатайство господина Воробьева о продлении процедуры.

  • В октябре 2023 года по ходатайству ФНС суд ограничил конкурсного управляющего в распоряжении активами компании, пока не будут рассмотрены требования налоговой службы. В марте 2026 года они были включены в реестр кредиторов на сумму 60,4 млн руб., после чего в июне суд частично отменил ранее введенные ограничения. Следующее заседание по делу назначено на 10 ноября 2026 года. Суд рассмотрит вопрос об отмене обеспечительных мер.

По данным Rusprofile, ООО СК «ВСБ» зарегистрировано в марте 2003 года в Воронеже. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал составляет 12,6 млн руб. Единственным учредителем компании является Михаил Романенко. В 2020 году выручка компании составляла 796 млн руб., а в 2021-м сократилась до 52 млн руб. — на 93,5%. Убыток за тот же период вырос с 1,8 млн до 44 млн руб., то есть более чем в 24 раза.

За 2022–2025 годы выручка и прибыль не отражались.

С 2008-го «ВСБ» была одним из подрядчиков строительства новых объектов Нововоронежской АЭС. Возводила агропромышленные объекты в Курской, Белгородской, Липецкой областях, в Воронежской — молочные комплексы, зернохранилища и комбикормовые производства для «Донагро» Николая Ольшанского, холдингов «Молвест» и «Эконива».
Сложности у «ВСБ» начались после работы на нетипичном для компании объекте в год пандемии. В мае 2020-го власти выбрали компанию генподрядчиком завершения реконструкции «Орленка». Работы подрядчик согласился выполнить за 128,5 млн руб. Контракт был расторгнут в апреле 2021-го по соглашению сторон.
Подробнее о ситуации — в материале «Ъ-Черноземье» «Строительная биржа переезжает в суд».
Мария Свиридова