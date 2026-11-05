Дебиторскую задолженность экс-подрядчика Нововоронежской АЭС продают за 389 млн
Воронежский арбитраж признал ООО СК «ВСБ» банкротом в ноябре 2022 года. Суд открыл в отношении компании конкурсное производство по упрощенной процедуре. Конкурсным управляющим на тот момент утвердили Павла Горшкова. 2 ноября арбитраж принял к рассмотрению ходатайство господина Воробьева о продлении процедуры.
В октябре 2023 года по ходатайству ФНС суд ограничил конкурсного управляющего в распоряжении активами компании, пока не будут рассмотрены требования налоговой службы. В марте 2026 года они были включены в реестр кредиторов на сумму 60,4 млн руб., после чего в июне суд частично отменил ранее введенные ограничения. Следующее заседание по делу назначено на 10 ноября 2026 года. Суд рассмотрит вопрос об отмене обеспечительных мер.
По данным Rusprofile, ООО СК «ВСБ» зарегистрировано в марте 2003 года в Воронеже. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал составляет 12,6 млн руб. Единственным учредителем компании является Михаил Романенко. В 2020 году выручка компании составляла 796 млн руб., а в 2021-м сократилась до 52 млн руб. — на 93,5%. Убыток за тот же период вырос с 1,8 млн до 44 млн руб., то есть более чем в 24 раза.
За 2022–2025 годы выручка и прибыль не отражались.