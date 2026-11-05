Дебиторскую задолженность экс-подрядчика Нововоронежской АЭС продают за 389 млн

По данным Rusprofile, ООО СК «ВСБ» зарегистрировано в марте 2003 года в Воронеже. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал составляет 12,6 млн руб. Единственным учредителем компании является Михаил Романенко. В 2020 году выручка компании составляла 796 млн руб., а в 2021-м сократилась до 52 млн руб. — на 93,5%. Убыток за тот же период вырос с 1,8 млн до 44 млн руб., то есть более чем в 24 раза.

За 2022–2025 годы выручка и прибыль не отражались.