В Москве началось разбирательство по делу заместителя гендиректора «АЛРОСА-Газ»
Дорогомиловский райсуд Москвы 2 ноября приступил к рассмотрению уголовного дела Николая Пискуна и Сергея Кондратьева. Им инкриминировали получение взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Вместе с ними по делу проходит предприниматель Тимур Галиев. Ему вменили в вину посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).
Уголовное дело МВД России было возбуждено 11 ноября 2025 года по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), совершенного неустановленными лицами. 4 февраля 2026 года три фигуранта были задержаны, а потом и арестованы Головинским райсудом. В ходе предварительного следствия обвинение было переквалифицировано на взятки.
По данным следствия, компания «АЛРОСА-Газ» выступала заказчиком по бурению 12 скважин на Среднеботуобинском нефтегазоконденсатном месторождении (объемы: 155 млрд куб. м газа и 134 млн тонн нефти) в Республике Саха. В качестве исполнителя было выбрано ООО «Башкирское управление буровых работ» (БУБР). Стоимость контракта составила 4,5 млрд руб.