В Москве началось разбирательство по делу заместителя гендиректора «АЛРОСА-Газ»

Уголовное дело МВД России было возбуждено 11 ноября 2025 года по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), совершенного неустановленными лицами. 4 февраля 2026 года три фигуранта были задержаны, а потом и арестованы Головинским райсудом. В ходе предварительного следствия обвинение было переквалифицировано на взятки.