Дело о госизмене уральского правозащитника Алексея Соколова поступило в суд
В Свердловский областной суд поступило уголовное дело о государственной измене (ст.275 УК РФ) уральского правозащитника Алексея Соколова, следует из данных картотеки суда.
По сведениям «Ъ-Урал», он использовал гранты Норвежского Хельсинкского Комитета (организация в июле 2025 года была признана в России нежелательной) и американского Национального фонда в поддержку демократии (организация признана в России нежелательной) на правозащитную деятельность, при этом искажая картину содержания заключенных в местах лишения свободы. По этому уголовному делу с ним проходили адвокат Роман Качанов и правозащитница Лариса Захорова. Однако Роман Качанов признал вину, дав показания на Алексея Соколова.
В июле Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил Алексея Соколова к двум годам принудительных работ, признав его виновным в демонстрации экстремистской символики (ч. 1 ст. 282.4 УК РФ). По версии следствия, обвиняемый публиковал гиперссылки на социальную сеть Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ) в Telegram-канале «Правозащитники Урала».