Правозащитника приговорили к принудительным работам за демонстрацию символики

Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил правозащитника Алексея Соколова к двум годам принудительных работ. Его признали виновным в демонстрации экстремистской символики (ч. 1 ст. 282.4 УК РФ), передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Полгода нахождения в СИЗО Алексею Соколову засчитают в наказание по формуле день за два. Его телефон изымут в доход государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Обвинение запрашивало для него 3,5 года колонии-поселения. Как утверждает следствие, обвиняемый публиковал гиперссылки на экстремистские социальные сети в Telegram-канале «Правозащитники Урала». Сам Алексей Соколов считает дело сфабрикованным и утверждает, что оно связано с его правозащитной работой.

Алексею Соколову также предъявлено обвинение в государственной измене (ст. 275 УК РФ). По сведениям «Ъ-Урал», обвиняемые использовали гранты Норвежского Хельсинкского Комитета (организация в июле 2025 года была признана в России нежелательной) и американского Национального фонда в поддержку демократии (организация признана в России нежелательной) на правозащитную деятельность, при этом искажая картину содержания заключенных в местах лишения свободы.

Анна Капустина