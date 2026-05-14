Правозащитникам пошли на смягчение

Ленинский районный суд Екатеринбурга смягчил меру пресечения адвокату Роману Качанову, назначив ему запрет определенных действий вместо домашнего ареста, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе судов Свердловской области. Из СИЗО также выпустили правозащитницу Ларису Захарову — ей назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий. Им предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (организация деятельности нежелательной организации). Их коллеге — правозащитнику Алексею Соколову — предъявлено обвинение в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Все они являлись участниками проекта «Правозащитники Урала».

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Ранее оба фигуранта находились в следственном изоляторе. Однако Роман Качанов признал вину, дав показания на правозащитника Алексея Соколова. Напомним, ему, как и Ларисе Захаровой, предъявили одинаковые обвинения. По данным «Ъ-Урал», следствие полагает, что обвиняемые «осваивали» грантовые средства Норвежского Хельсинкского Комитета (организация в июле 2025 года была признана в России нежелательной) и американского Национального фонда в поддержку демократии (организация признана в России нежелательной) под видом правозащитной деятельности. Обвиняемые якобы оказывали помощь заключенным в местах лишения свободы и при этом искажали реальную картину происходящего в российских колониях.

Алексей Соколов сейчас находится в СИЗО-1. Кроме того, он проходит обвиняемым по другому уголовному делу по ч. 1 ст. 282.4 УК РФ (неоднократная пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской или экстремистской атрибутики или символики, запрещенных федеральными законами).

Согласно версии обвинения, с октября по декабрь 2023 года в Telegram-канале «Правозащитники Урала» Алексей Соколов опубликовал незаконную информацию «под видом достоверных сообщений, направленных на опорочивание деятельности уголовно-исполнительной системы». При этом делал ссылки на соцсеть Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).

Артем Путилов