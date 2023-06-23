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Коммерсантъ FM
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Корпорация 3M заплатит за загрязнение «вечными химикатами» $10,3 млрд

Американская многопрофильная компания 3M достигла договоренности по коллективному иску жителей ряда штатов США о загрязнении химикатами местных водоемов и почвы. Организация выплатит пострадавшим $10,3 млрд в течение ближайших 13 лет.

Речь идет о соединениях группы PASF (перфторалкильные и полифторалкильные химические вещества). Они отталкивают воду, не растворяются в ней, устойчивы к нагреванию и очень долго распадаются — за это они получили название «вечные химикаты». PASF применяются в производстве одноразовой посуды, пищевой упаковки, тканей и ковров, антипригарных покрытий и т. д.

3M использовала такие химикаты с 1950-х годов и, по утверждению адвокатов, представлявших интересы тысяч истцов из таких штатов, как Пенсильвания, Южная Каролина, Калифорния и др., загрязнила огромное количество водных ресурсов и почвы, что вызвало у людей заболевания раком и другие проблемы со здоровьем. Сообщается, что одним из ведущих источников загрязнения PASF стала пена для огнетушителей, где эти химикаты также используются.

На фоне разбирательств и широкого общественного резонанса вокруг загрязнения «вечными химикатами» компания 3M в прошлом году заявила, что с 2025 года прекратит их использование.

Евгений Хвостик

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