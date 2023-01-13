Павел Моисеев избран ректором Тамбовского госуниверситета

И.о. ректора Тамбовского государственного университета (ТГУ) имени Г. Р. Державина Павел Моисеев победил проректора по образовательной деятельности Инну Якунину на выборах главы вуза. Об этом сообщила пресс-служба ТГУ. За господина Моисеева проголосовало большинство — 132 из 141 представителей университетского сообщества.

На выборах кандидаты представили программы развития вуза на 2023–2027 годы. В пресс-службе отметили, что Павел Моисеев предложил «гибкое реагирование на внешние изменения и устойчивость выбранного курса развития». В частности, ТГУ будет поддерживать развитие прикладных исследований, продвигать образовательные программы на национальном и на международном рынках. «В исследовательской деятельности ключевой единицей станут научные группы. Университет возьмет на себя все сервисные функции, освобождая ученых от бумажной, оформительской, канцелярской и иной работы, высвобождая время для главного — научной, творческой работы», — рассказали в вузе. ТГУ планирует заняться новым направлением — научным приборостроением.

Количество студентов-очников может вырасти до 9,8 тыс. человек. При этом число иногородних и иностранных обучающихся «должно достигать» не менее 40% от общего числа. Доля внебюджетных источников вуза по плану Павла Моисеева может составить «не менее» 58%, а объем таких доходов — вырасти в 1,5 раза.

Инна Якунина в своей программе предложила увеличить объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в четыре раза: «При этом не менее 40% исследований и разработок будут в сфере приоритетных научных направлений». «Образовательное пространство будет на 30% реализовано в сетевых форматах, а деятельность научных групп на 70% будет осуществляться в национальных и/или международных коллаборациях», — рассказали в ТГУ. Доля иногородних студентов может составить 22%, а иностранных — 31%. Внебюджетные доходы в общей структуры должны занимать «не менее» 67% «за счет качественного платного образования и коммерческой деятельности, в том числе в области прикладных исследований и разработок».

Павлу Моисееву 35 лет. Он родился в Тамбове. В 2010 году окончил факультет метрологической информатики Московского государственного технологического университета «Станкин». Годом ранее заочно окончил ТГУ по специальности «финансы и кредит». В 2013 году в там же защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук по теме «Организационно-методический инструментарий обеспечения экономической безопасности агропромышленного региона». Депутат облдумы. Карьеру начал в 2007 году техником по планированию качества на московском заводе ЗИЛ. В 2008–2011 годах работал в банках — в Москве в Ситибанке, в Тамбове в Промсвязьбанке. В феврале 2011 года стал директором центра по обеспечению функционирования интернет-сайта ТГУ. Затем возглавил управление по корпоративной политике вуза. С сентября 2013 по октябрь 2014 года вернулся в Промсвязбанк на должность начальника отдела прямых продаж тамбовского офиса. В ноябре 2014 года стал заместителем проректора по экономико-правовым вопросам и инфраструктурному развитию — руководителем службы маркетинга и продаж ТГУ. С января 2016 года был начальником управления организационно-распорядительной деятельности. В феврале 2017 года назначен на должность проректора по информатизации и инновационному развитию. Спустя полтора года стал проректором по управлению имущественным комплексом и инфраструктурному развитию. В апреле 2021 года назначен проректором по цифровой трансформации, управлению имущественным комплексом и инфраструктурному развитию.

На посту ректора Павел Моисеев сменил Владимира Стромова, скончавшегося в марте 2022 года. Тогда вместо господина Стромова вуз возглавила 5252161 первый проректор Ирина Налетова. В июле на посту и.о. ректора ее сменил Павел Моисеев.

О позициях ТГУ в российском рейтинге «Три миссии университета» читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Вузы приблизили к Донбассу».

Владимир Зоркий

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