Республиканцы признали, что проиграли выборы из-за иранской войны
Как и в 2006–2008 годах, на американских выборах 2026 года главной темой стала военная кампания. И, как и тогда, избиратель фактически наказал правящую партию за развязывание войны — на этот раз иранской. Кампания в Иране стала нарушением обещания Трампа, и избиратели наказали за это президента и его соратников.
Когда в 2006 году Республиканская партия потеряла Конгресс, она стала искать виновных в своем провале, и наутро после промежуточных выборов Джордж Буш-младший уволил министра обороны Дональда Рамсфелда. Вполне возможно, что в этот раз удар тоже придется по министру обороны — Питу Хегсету, одному из главных архитекторов иранской войны.
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