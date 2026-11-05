Республиканцы признали, что проиграли выборы из-за иранской войны

Как и в 2006–2008 годах, на американских выборах 2026 года главной темой стала военная кампания. И, как и тогда, избиратель фактически наказал правящую партию за развязывание войны — на этот раз иранской. Кампания в Иране стала нарушением обещания Трампа, и избиратели наказали за это президента и его соратников.