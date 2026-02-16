Суд взыскал с Google Ireland 160,3 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление конкурсного управляющего ООО «Гугл» Валерия Таляровского о признании недействительными сделок между российской и ирландской структурами компании. С ирландской Google Ireland Limited взыскано около 101,7 млрд руб. основного долга и 58,6 млрд руб. процентов.

Как сообщает «РИА Новости», управляющий оспаривал расторжение договора о перепродаже рекламного пространства в 2009 году и заключение нового соглашения в апреле 2018 года, а также платежи «Гугла» в пользу Google Ireland на сумму более 373,7 млрд руб. с 1 апреля 2018 по 3 марта 2022 года. Суд признал сделки незаконными.

В суде представитель управляющего объяснил, что новый договор сократил долю выручки российской компании с 20% до 3%. По мнению заявителя, соглашение заключалось в «санкционном контексте» для «безболезненного выхода с российского рынка». За два месяца до ухода Google с рынка рекламы «Гугл» перечислил ирландской структуре семь платежей на 46 млрд руб. Представители ответчика настаивали, что изменение договора было вызвано рыночными условиями.

ООО «Гугл» признано банкротом в октябре 2023 года, конкурсное производство открыто по заявлению самой компании.