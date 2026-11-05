Росгвардейцы помогли убрать боевую часть БПЛА с улицы Курска

По информации губернатора Курской области Александра Хинштейна, только за прошлые сутки в регионе было сбито 189 беспилотников различных типов. Кроме того, 63 раза по отселенным районам применялась артиллерия, а еще 16 раз БПЛА сбрасывали взрывные устройства. В результате атак в городе Судже был ранен 69-летний мужчина, а в Железногорске на складе произошло возгорание крыши на площади 600 кв. м.