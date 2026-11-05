Росгвардейцы помогли убрать боевую часть БПЛА с улицы Курска
Сотрудники ОМОН «Финист» и вневедомственной охраны управления Росгвардии по Курской области во взаимодействии с профильными службами ликвидировали последствия падения боевой части сбитого БПЛА на одной из улиц областного центра. Об этом в Росгвардии сообщили 5 ноября без указания даты и места происшествия. Боевая часть беспилотника была изъята специалистами для дальнейшего обезвреживания.
«На месте были приняты необходимые меры безопасности: местность оцеплена, граждане эвакуированы из потенциально опасной зоны. Во взаимодействии с профильными службами обеспечено отключение подачи газа на участке для исключения угрозы возгорания или взрыва»,— рассказали в ведомстве.
Росгвардия опубликовала кадры с места падения дрона:
По информации губернатора Курской области Александра Хинштейна, только за прошлые сутки в регионе было сбито 189 беспилотников различных типов. Кроме того, 63 раза по отселенным районам применялась артиллерия, а еще 16 раз БПЛА сбрасывали взрывные устройства. В результате атак в городе Судже был ранен 69-летний мужчина, а в Железногорске на складе произошло возгорание крыши на площади 600 кв. м.
Минувшей ночью, по данным Минобороны РФ, дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 496 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. На территории Черноземья дроны сбивали в Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской и Тамбовской областях.
Сегодня «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что за прошлые сутки ВСУ 152 раза атаковали территорию Белгородской области. В результате ударов погибли пять мирных жителей, в том числе ребенок, еще 13 человек получили ранения.