В Воронежской области сбили 48 беспилотников: есть последствия на земле

В ночь на 5 ноября в небе над Воронежем и семью районами области обнаружили и уничтожили 48 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет. В результате падения обломков БПЛА в пригороде повреждены заборы частного дома и полуприцеп. Об этом рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев.