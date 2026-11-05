В Воронежской области сбили 48 беспилотников: есть последствия на земле
В ночь на 5 ноября в небе над Воронежем и семью районами области обнаружили и уничтожили 48 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет. В результате падения обломков БПЛА в пригороде повреждены заборы частного дома и полуприцеп. Об этом рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев.
По данным регионального ГУ МЧС, опасность атаки беспилотных воздушных судов была объявлена на территории региона накануне в 19:28. Воздушная тревога в связи с непосредственной угрозой удара БПЛА сработала в Россошанском, Острогожском, Лискинском, Кантемировском районах, Нововоронеже, Богучарском, Калачеевском, Павловском, Бутурлиновском районах, Борисоглебском городском округе, Воронеже и пригородных районах (Воронежская агломерация). Отбой опасности атаки беспилотников объявили в 7:09.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», предыдущей ночью над двумя городскими округами и восемью районами Воронежской области уничтожили 16 беспилотных летательных аппаратов. В результате падения обломков БПЛА в одном из районов повреждены остекление частного дома и автомобиль.