Метель в Самарской области ограничит видимость до 500 м
В регионе снова объявлен желтый уровень опасности
В ночь на 6 ноября местами в Самарской области ожидается усиление северо-западного ветра с порывами 15–20 м/с. На востоке региона выпадет сильный снег и пройдет метель при видимости 500–1000 м. На дорогах Самарской области образуются снежный накат и заносы. Об этом сообщает Приволжское УГМС.
В регионе снова объявлен желтый уровень опасности. Ранее аналогичное предупреждение поступало от синоптиков в связи с непогодой в среду вечером.
ГУ МЧС России по Самарской области рекомендует соблюдать общие меры безопасного поведения. В частности, по возможности ограничить выезд на личном автотранспорте, использовать зимнюю резину, соблюдать безопасную дистанцию и правила маневрирования, не превышать скорость, включать ближний свет фар или противотуманные фонари.