Метель в Самарской области ограничит видимость до 500 м

В ночь на 6 ноября местами в Самарской области ожидается усиление северо-западного ветра с порывами 15–20 м/с. На востоке региона выпадет сильный снег и пройдет метель при видимости 500–1000 м. На дорогах Самарской области образуются снежный накат и заносы. Об этом сообщает Приволжское УГМС.