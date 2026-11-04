В Оренбургской, Самарской и Ульяновской областях объявлен желтый уровень погодной опасности

Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) объявило желтый уровень опасности на вечер 4 ноября и на 5 ноября в Оренбургской, Самарской и Ульяновской областях. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства.