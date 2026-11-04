В Оренбургской, Самарской и Ульяновской областях объявлен желтый уровень погодной опасности
Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) объявило желтый уровень опасности на вечер 4 ноября и на 5 ноября в Оренбургской, Самарской и Ульяновской областях. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства.
Согласно прогнозу УГМС, в отдельных западных и центральных районах Оренбургской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами в центральных и восточных районах области — усиление ветра до 19 метров в секунду.
В Самарской области ожидается мокрый снег с ухудшением видимости до 1-2 км, гололед (0-5 мм), налипание мокрого снега.
В Ульяновской области вечером 4 ноября и ночью 5 ноября местами по региону ожидаются гололед, и налипание мокрого снега. На дорогах Ульяновской области вечером 4 ноября, ночью и днем 5 ноября ожидается образование гололедицы.
Региональные управления МЧС рекомендуют пешеходам надевать нескользящую обувь, водителям — быть предельно осторожными, увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта, по возможности отказаться от дальних поездок.