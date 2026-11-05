Экс-министр культуры Самарской области возглавила Общественную палату региона
Ее заместителями стали бывший омбудсмен и ректор университета «МИР»
Председателем Общественной палаты Самарской области седьмого созыва избрана Ирина Калягина. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Заместителями Ирины Калягиной стали бывший омбудсмен Самарской области Ольга Гальцова, ректор Самарского университета государственного управления «Международный институт рынка» (Университет «МИР») Вадим Чумак и общественный деятель Павел Покровский.
Новый созыв будет работать три года. В его состав вошли 45 членов.
Кроме того, в палате образованы две новые комиссии: по поддержке участников СВО и членов их семей, а также по патриотическому воспитанию, молодежной политике и добровольчеству (волонтерству).
До последнего времени Ирина Калягина, историк по образованию, была министром культуры Самарской области. Она занимала пост главы регионального минкульта с 2023 года.
Ирина Калягина ушла из министерства в связи с его реорганизацией: ведомство объединили с областным минтуризма. Новую структуру возглавила Екатерина Матвеева, которая была министром туризма региона.