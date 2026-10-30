Власти Самарской области реорганизовали четыре министерства
Изменения затронули социальный блок и сферу культуры
Правительство Самарской области приняло два постановления о реорганизации региональных органов исполнительной власти. Изменения коснулись социального блока и сферы культуры. Документы опубликованы на портале правовой информации.
Согласно одному из постановлений, министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области присоединено к министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области. Таким образом, два ведомства стали одним — на базе министерства социально-демографической и семейной политики.
Вторым постановлением реорганизована культурная сфера: министерство туризма Самарской области присоединено к министерству культуры Самарской области. Новое объединенное ведомство теперь работает на базе министерства культуры.
Цель реорганизации — формирование эффективной структуры органов исполнительной власти региона. Постановления вступают в силу со дня опубликования.
В связи с реорганизацией министерств Ирина Калягина покинула пост главы регионального минкульта и стала председателем Общественной палаты Самарской области. После этого министерство культуры Самарской области возглавила Екатерина Матвеева — прежняя глава регионального минтуризма.