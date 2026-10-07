Министр культуры Самарской области возглавит региональную общественную палату
Ирина Калягина покинет пост министра культуры Самарской области. Она станет председателем Общественной палаты. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев по итогам расширенного заседания президиума регионального оргкомитета «Самара 450» в среду, 7 октября.
Министр культуры Самарской области Ирина Калягина
Фото: Правительство Самарской области
«Мы усиливаем направление культуры и проведем реорганизацию: объединяем министерство культуры и министерство туризма. Новый блок возглавит Екатерина Матвеева, которая сейчас руководит министерством туризма», — говорится в сообщении.
Ирина Калягина — уроженка Куйбышева. Она получила высшее образование на историческом факультете Куйбышевского государственного университета.
Профессиональный путь в сфере культуры Калягина начала в Самарском областном историкокраеведческом музее имени Алабина, где на протяжении 17 лет прошла путь от лектора до заместителя директора по научной работе. В 2004 году она перешла на работу в органы власти, заняв должность консультанта департамента культуры министерства культуры, спорта и молодёжной политики Самарской области.
Спустя два года, в 2006м, Ирину Калягину назначили руководителем управления ресурсного обеспечения и межтерриториального взаимодействия регионального министерства культуры. С 2008 года она исполняла обязанности профильного министра, а с 2015го дополнительно курировала департамент стратегического планирования и развития отрасли в областном минкульте.
В 2023 году при губернаторе Дмитрии Азарове Ирина Калягина была назначена министром культуры Самарской области и сохранила этот пост после смены главы региона — при Вячеславе Федорищеве.