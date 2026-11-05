Банкротом признали московского подрядчика содержания дорог в Черноземье

По данным Rusprofile, ООО «Строймагистраль» зарегистрировано в Москве в феврале 2009 года для строительства автодорог и автомагистралей. Единственный владелец — гендиректор Дмитрий Тарасов. По итогам 2025 года выручка общества составила 18 млрд руб., практически не изменившись с 2024 года. Чистая прибыль сократилась на 2,1% — с 667 млн руб. до 653 млн руб.