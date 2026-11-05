Банкротом признали московского подрядчика содержания дорог в Черноземье
Арбитражный суд Москвы признал банкротом московское ООО «Строймагистраль», занимавшееся содержанием федеральных трасс в Орловской, Курской и Белгородской областях, и открыл в отношении компании конкурсное производство. Это решение было принято 5 ноября во время судебного заседания. Данные появились в картотеке арбитражных дел. Резолютивная и мотивировочная части решения не опубликованы.
Заявление о банкротстве компании в июле этого года подала белгородский предприниматель Марина Давыденко, занимающаяся арендой и лизингом грузового транспорта. Сумма ее требований составляла 24,6 тыс. руб. Позднее к делу присоединились воронежское ООО «Промбит» Павла Попова и Александра Нетребо, а также тульское ООО «ДА Ойл» Романа Терехова. В числе кредиторов также указано орловское ООО «Автотранс 57» Андрея Сергеева.
По данным Rusprofile, ООО «Строймагистраль» зарегистрировано в Москве в феврале 2009 года для строительства автодорог и автомагистралей. Единственный владелец — гендиректор Дмитрий Тарасов. По итогам 2025 года выручка общества составила 18 млрд руб., практически не изменившись с 2024 года. Чистая прибыль сократилась на 2,1% — с 667 млн руб. до 653 млн руб.
В октябре компанию на два года включили в реестр недобросовестных поставщиков из-за нарушений при исполнении госконтрактов общей стоимостью 4 млрд руб. По данным УФАС, подрядчик перестал косить траву, убирать мусор и следить за состоянием дорожного покрытия, знаков, остановочных павильонов и разметки. Только орловское УФАС включало компанию в реестр 14 раз.