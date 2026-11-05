В аэропорту Сочи могут запустить посадку на рейсы по биометрии в 2027 году
Аэропорт Сочи может начать тестировать посадку пассажиров на самолет по биометрии в 2027 году. Предварительная стоимость проекта составляет 76 млн руб. Об этом сообщил генеральный директор холдинга «Аэродинамика» Алексей Старостин, передает «Эксперт».
Биометрические системы планируют установить на шести стойках регистрации, четырех постах паспортного контроля и шести выходах на посадку. По словам Старостина, технология должна повысить удобство обслуживания пассажиров и эффективность работы аэропорта.
В дальнейшем аналогичный сервис намерены внедрить в новом аэровокзальном комплексе Краснодара и аэропорту Владивостока. Для этого потребуется подготовить необходимую инфраструктуру.
С 1 июня 2026 года посадка на самолет по биометрии доступна в рамках эксперимента в аэропортах Шереметьево и Пулково. До конца года сервис планируют запустить в Нижнем Новгороде, а в 2027 году — еще в трех аэропортах.
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