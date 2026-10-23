Более 300 кубанских отелей внедрили цифровое заселение

По словам министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Василия Воробьева, цифровое заселение уже внедрили более 300 отелей региона, в том числе 254 крупных гостиницы. По его словам, технологией чаще пользуются деловые путешественники и молодежь, для которых важны скорость и удобство регистрации. Сервис также может пригодиться в случаях, когда у родителей нет при себе свидетельства о рождении ребенка или молодожены уже передали паспорта в ЗАГС.