Более 300 кубанских отелей внедрили цифровое заселение
Более 300 отелей Краснодарского края внедрили цифровое заселение с помощью национального мессенджера MAX и сервиса «Цифровой ID». С сентября такая возможность стала обязательной для гостиниц, располагающих более чем 50 номерами. Технология реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», передает пресс-служба администрации региона.
Для регистрации гостям необходимо создать «Цифровой ID» в мессенджере, загрузив документы через портал «Госуслуги» и пройдя верификацию. Сервис позволяет передавать паспортные данные и подтверждать личность при заселении в гостиницы, санатории, кемпинги и на базы отдыха.
По словам министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Василия Воробьева, цифровое заселение уже внедрили более 300 отелей региона, в том числе 254 крупных гостиницы. По его словам, технологией чаще пользуются деловые путешественники и молодежь, для которых важны скорость и удобство регистрации. Сервис также может пригодиться в случаях, когда у родителей нет при себе свидетельства о рождении ребенка или молодожены уже передали паспорта в ЗАГС.
В краевом министерстве курортов отметили, что «Цифровой ID» действует только на устройстве, на котором был создан. Для стимулирования использования технологии некоторые отели региона предлагают гостям бонусы за цифровое заселение.