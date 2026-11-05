В аэропорту Сочи планируют внедрить посадку на рейсы по биометрии в 2027 году
Аэропорт Сочи может начать тестирование посадки пассажиров на борт самолета по биометрии в 2027 году. Ориентировочная стоимость проекта оценивается в 76 млн руб., передает «Эксперт» со ссылкой на генерального директора холдинга «Аэродинамика» Алексея Старостина.
Биометрическими системами планируют оснастить шесть стоек регистрации, четыре поста паспортного контроля и шесть выходов на посадку. По словам Старостина, технология позволит повысить удобство обслуживания пассажиров и эффективность аэропортовых процессов.
В дальнейшем аналогичный сервис намерены внедрить в новом аэровокзальном комплексе Краснодара и аэропорту Владивостока. Для этого потребуется подготовить необходимую инфраструктуру.
С 1 июня 2026 года посадка на самолет по биометрии доступна в рамках эксперимента в аэропортах Шереметьево и Пулково. До конца года сервис планируют запустить в Нижнем Новгороде, а в 2027 году — еще в трех аэропортах.
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