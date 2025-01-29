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Коммерсантъ FM
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Суд арестовал пакет акций золотодобытчика «Селигдар»

Судья Дорогомиловского районного суда Москвы Юлия Рудакова удовлетворила ходатайство следователя об аресте 58,2 млн (5,65%) обыкновенных именных акций ПАО «Селигдар» (MOEX: SELG). Арестованные акции принадлежит АО «Русские фонды», основателей которого ранее обвинили в хищениях.

Решение было принято еще в ноябре 2024 года, с материалами суда ознакомился РБК. С ходатайством в суд обратился следователь по особо важным делам главного следственного управления ГУ МВД по Москве Константина Лысенко. Суд также запретил компании «Максимус» совершать действия, «связанные с распоряжением и пользованием еще 50,62% акций "Селигдара"». Аналогичные ограничения действуют и в отношении президента компании Константина Бейрита, который владеет 7,12% акций.

«Русские фонды» заявили РБК, что компания «не имеет никакого отношения к уголовному делу» и что аресты незаконны. В компании отметили, что постановление суда в силу не вступило, его обжаловали.

«Селигдар» входит в пятерку самых крупных компаний России по запасам золота и в пятерку крупнейших в мире по запасам олова. Учредителями являются «Максимус» (50,62%), «Русские фонды» (5,65%), «Трежери Инвест» (5,34%), Константин Бейрит (7,13%) и Сергей Татаринов (5,65%).

Совладельцев инвестиционной группы «Русские фонды» Сергея Васильева и Константина Бейрита отправили под домашний арест. Они были задержаны в июне 2024 года и вместе с другими фигурантами проходят по делу о хищении 8,8 млрд руб. В ноябре суд сменил меру пресечения на запрет определенных действий.

О деле — в материале «Ъ» «Совладельцев "Русских фондов" выпустили из дома».

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