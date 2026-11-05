«Лабораторная процедура превратилась в массовую услугу»
Анна Кулецкая — о том, почему люди платят за тишину и темноту
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В 1954 году американский нейрофизиолог Джон Лилли разработал устройство, которое сегодня могло бы сойти за дорогой спа-аттракцион. Герметичная темная камера, теплая соленая вода и полная тишина. Ученый хотел выяснить, что происходит с разумом, когда его лишают внешних раздражителей. Уснет ли сознание без привычного потока сигналов или мозг продолжит работать? Лилли сам участвовал в экспериментах и рассказывал о странных ощущениях.
В 1970-е камеры сенсорной депривации стали выглядеть современнее. Вертикальное погружение сменилось горизонтальным, а раствор английской соли был таким плотным, что человек без усилий держался на воде. Так лабораторная процедура превратилась в массовую услугу и получила название флоатинг. Первый коммерческий центр открылся в Беверли-Хиллз в 1979 году.
Сегодня флоатинг предлагают как способ отдохнуть от сенсорной перегрузки, перестать реагировать на внешний мир и прислушаться к себе. Исследования действительно фиксируют снижение субъективного стресса после сеансов, но данных недостаточно, чтобы считать это лекарством от тревожности или других проблем.
Зато сам парадокс любопытен. Люди вместо ресторанов, концертов и других впечатлений соглашаются платить за их отсутствие, чтобы хоть ненадолго побыть нигде.