«Лабораторная процедура превратилась в массовую услугу»

В 1954 году американский нейрофизиолог Джон Лилли разработал устройство, которое сегодня могло бы сойти за дорогой спа-аттракцион. Герметичная темная камера, теплая соленая вода и полная тишина. Ученый хотел выяснить, что происходит с разумом, когда его лишают внешних раздражителей. Уснет ли сознание без привычного потока сигналов или мозг продолжит работать? Лилли сам участвовал в экспериментах и рассказывал о странных ощущениях.