Семь человек без номеров на трассе были обнаружены быстро. Тем более что они пытались привлечь внимание и даже вытолкнули с трассы единственного официально выступавшего ирландца — Ноэля Тагарта. К счастью, серьезно навредить остальным спортсменам у нелегалов не получилось. Их нейтрализовали и выдворили из Германии. Причем серьезного наказания нарушителям удалось избежать. Более того, некоторые историки считают, что этот инцидент помог объединению ирландского велоспорта в 1988 году.