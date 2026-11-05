«Инцидент помог объединению ирландского велоспорта»
Владимир Осипов — о срыве гонки на Олимпиаде в Мюнхене
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Протесты на больших спортивных турнирах всегда привлекали внимание прессы. Поэтому Олимпийские игры в определенный момент начали использовать, чтобы о той или иной проблеме узнал весь мир. Ирландские велосипедисты в 1972 году в Мюнхене решили сорвать гонку. Дело в том, что ирландский велоспорт тогда был расколот. Там существовало две официальные федерации: одна представляла Северную Ирландию, а другая — Республику Ирландию.
Но была и третья организация, которая пыталась заявлять спортсменов за «единую Ирландию». Ее по политическим мотивам на игры не допустили, и велосипедисты решили устроить протест, чтобы привлечь к проблеме внимание всего мира. План был прост: дождаться старта, смешаться с участниками гонки и внести в соревнования хаос.
Псевдогонщики прятались около трассы и ждали старта (довольно долго). Начало тогда перенесли из-за теракта, который устроила палестинская организация «Черный сентябрь». Все внимание прессы, естественно, тоже было приковано к этим событиям. Но организаторы велопротеста этого не знали, и когда гонка все-таки стартовала, начали действовать.
Семь человек без номеров на трассе были обнаружены быстро. Тем более что они пытались привлечь внимание и даже вытолкнули с трассы единственного официально выступавшего ирландца — Ноэля Тагарта. К счастью, серьезно навредить остальным спортсменам у нелегалов не получилось. Их нейтрализовали и выдворили из Германии. Причем серьезного наказания нарушителям удалось избежать. Более того, некоторые историки считают, что этот инцидент помог объединению ирландского велоспорта в 1988 году.