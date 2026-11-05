«То, что он считал сыновним долгом, обернулось призванием»
Павел Шинский — о японском дизайнере Юджи Ямамото
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Будущего дизайнера вырастила мать-портниха. Отец погиб на фронте, когда мальчику не было и года. После школы Юджи выучился на юриста, но по специальности работать не стал. Надо было помогать матери в ателье, и ему пришлось поступить в колледж Бунка, чтобы изучать моду. То, что он считал сыновним долгом, обернулось призванием.
Ямамото с готовностью пошел поперек традиций. В его коллекциях появились асимметрия, необработанные швы и мешковатые силуэты. Женщин он одевал в подчеркнуто мужском стиле и отказывался от сексуальных образов, ведь одежда, по его мысли, должна скрывать и защищать. Он смешивал японские и европейские традиции и первым из дизайнеров показал свою китайскую коллекцию в стенах Запретного города.
Для знаменитого фильма Такеши Китано «Куклы» он сшил сумасшедшее многослойное кимоно, а для Элтона Джона придумал концертный бархатный жилет с юбкой. Он создал форму для мадридского «Реала», а для Adidas спортивные туфли на каблуке. Ямамото с юных лет не хотел быть таким, как все, и мода дала ему шанс.