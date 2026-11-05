Будущего дизайнера вырастила мать-портниха. Отец погиб на фронте, когда мальчику не было и года. После школы Юджи выучился на юриста, но по специальности работать не стал. Надо было помогать матери в ателье, и ему пришлось поступить в колледж Бунка, чтобы изучать моду. То, что он считал сыновним долгом, обернулось призванием.