Продажи Nintendo Switch 2 упали на 41%
Выручка японской компании Nintendo в первом полугодии 2026 финансового года, завершившемся 30 сентября, сократилась на 12%. Она составила 966 млрд иен ($6,1 млрд). Чистая прибыль в этот период выросла на 11%, до 220,9 млрд иен ($1,39 млрд).
Как отмечает CNBC, во втором квартале компания продала 2,67 млн игровых консолей Nintendo Switch 2. Это на 41% меньше, чем годом ранее. Аналитики объясняют снижение продаж ростом цен на гаджеты, который связан с подорожанием используемых в них чипов памяти. В США цена на консоль выросла примерно с $450 до $500.
Продажи новой консоли Nintendo Switch 2 начались в июне 2025 года. Тогда компания получила миллионы предзаказов, а в магазины выстроились очереди. Несмотря на сокращение спроса во втором квартале, Nintendo подтвердила прогноз по продажам консоли на год в целом — она надеется продать 16,5 млн Nintendo Switch 2. Инвесторы ожидают, что продажам консолей может помочь выход ремейка игры «The Legend of Zelda: Ocarina of Time», который появится уже на этой неделе.