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Продажи Nintendo Switch 2 упали на 41%

Выручка японской компании Nintendo в первом полугодии 2026 финансового года, завершившемся 30 сентября, сократилась на 12%. Она составила 966 млрд иен ($6,1 млрд). Чистая прибыль в этот период выросла на 11%, до 220,9 млрд иен ($1,39 млрд).
Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2

Issei Kato / Reuters

Как отмечает CNBC, во втором квартале компания продала 2,67 млн игровых консолей Nintendo Switch 2. Это на 41% меньше, чем годом ранее. Аналитики объясняют снижение продаж ростом цен на гаджеты, который связан с подорожанием используемых в них чипов памяти. В США цена на консоль выросла примерно с $450 до $500.
Продажи новой консоли Nintendo Switch 2 начались в июне 2025 года. Тогда компания получила миллионы предзаказов, а в магазины выстроились очереди. Несмотря на сокращение спроса во втором квартале, Nintendo подтвердила прогноз по продажам консоли на год в целом — она надеется продать 16,5 млн Nintendo Switch 2. Инвесторы ожидают, что продажам консолей может помочь выход ремейка игры «The Legend of Zelda: Ocarina of Time», который появится уже на этой неделе.
Рынок гейминга и киберспорта
Технологии

Авторы

  • Яна Рождественская
    Яна Рождественская
    переводчик-корреспондент