Конфликт на Украине ускорил принятие в ЕС новых членов
4 ноября на мероприятии в Брюсселе представили обширный пакет документов по расширению Евросоюза. Он включает рекомендации и оценки десяти претендентов на вступление в ЕС. В их числе — Черногория, Украина, Молдавия и Грузия. Как стало ясно из пресс-конференции главы внешнеполитической службы ЕС Каи Каллас и еврокомиссара по расширению Марты Кос, Брюссель не сводит тему к прогрессу по переговорным главам и намерен активно продвигать укрупнение политического блока.
Говоря об Украине, и Кая Каллас, и Марта Кос практически дословно совпали в оценке ее беспрецедентной ситуации: «Ни одна из стран-кандидатов никогда не проводила реформ подобного масштаба, находясь в состоянии войны». В качестве шага навстречу Киеву Брюссель готов открыть все переговорные кластеры до конца этого года. Другой вопрос, когда удастся их закрыть. Госпожа Каллас (экс-премьер Эстонии) назвала Украину «первой линией обороны Европы от России» и несколько раз подчеркнула, что опыт Киева на поле боя может быть крайне важным для европейской обороны и безопасности.