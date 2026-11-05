Конфликт на Украине ускорил принятие в ЕС новых членов

Говоря об Украине, и Кая Каллас, и Марта Кос практически дословно совпали в оценке ее беспрецедентной ситуации: «Ни одна из стран-кандидатов никогда не проводила реформ подобного масштаба, находясь в состоянии войны». В качестве шага навстречу Киеву Брюссель готов открыть все переговорные кластеры до конца этого года. Другой вопрос, когда удастся их закрыть. Госпожа Каллас (экс-премьер Эстонии) назвала Украину «первой линией обороны Европы от России» и несколько раз подчеркнула, что опыт Киева на поле боя может быть крайне важным для европейской обороны и безопасности.