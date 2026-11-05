Прокуратура требует взыскать 400 тысяч рублей с экс-замглавы МВД Кировской области

В сентябре прошлого года бывшего полицейского приговорили к пяти годам и шести месяцам колонии строгого режима. По версии обвинения, он получил от представителя коммерческой организации право бесплатно и бессрочно пользоваться автомобилем, стоимость аренды которого составляет 960 тыс. руб. Взамен сотрудник МВД раскрывал служебную информацию и оказывал покровительство. Кроме того, он организовал внесение ложных сведений о прохождении служебных занятий своей супругой, что позволило ей получить премию в 44 тыс. руб.