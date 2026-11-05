Прокуратура требует взыскать 400 тысяч рублей с экс-замглавы МВД Кировской области
Ранее экс-полицейского приговорили к 5,5 годам колонии за получение взятки
Прокуратура Кировской области требует изменить формулировку увольнения бывшего заместителя начальника регионального управления МВД, осужденного за получение взятки и превышение должностных полномочий. Также ведомство хочет взыскать с него выходное пособие в размере более 400 тыс. руб., сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
До вынесения приговора полицейский уволился по собственному желанию с выплатой пособия. Надзорное ведомство считает, что основанием для увольнения должна была стать утрата доверия из-за нарушения антикоррупционных ограничений и запретов.
В сентябре прошлого года бывшего полицейского приговорили к пяти годам и шести месяцам колонии строгого режима. По версии обвинения, он получил от представителя коммерческой организации право бесплатно и бессрочно пользоваться автомобилем, стоимость аренды которого составляет 960 тыс. руб. Взамен сотрудник МВД раскрывал служебную информацию и оказывал покровительство. Кроме того, он организовал внесение ложных сведений о прохождении служебных занятий своей супругой, что позволило ей получить премию в 44 тыс. руб.
Иск прокуратуры находится на рассмотрении. Ранее суд оставил в силе решение об обращении в доход государства имущества и денежных средств бывшего полицейского на сумму 34 млн руб., законность происхождения которых не была подтверждена.