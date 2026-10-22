Суд взыскал в доход государства имущество экс-полицейского из Кирова на 34 млн

В сентябре прошлого года Кировский областной суд приговорил бывшего замначальника управления МВД к 5,5 годам колонии строгого режима за получение взятки и превышение должностных полномочий. Его также лишили права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, на пять лет, специального звания полковника полиции и государственной награды.