Суд взыскал в доход государства имущество экс-полицейского из Кирова на 34 млн
В 2025 году его приговорили к пяти с половиной годам колонии за получение взятки
Прокуратура Кировской области добилась обращения в доход государства денежных средств и имущества бывшего заместителя начальника регионального управления МВД общей стоимостью более 34 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства региона.
В период службы экс-полицейский вместе с супругой и матерью приобрел квартиру, два машино-места и три нежилых помещения. На это имущество и денежные средства наложили арест.
Первоначально суд удовлетворил иск прокуратуры об обращении активов в доход России. Ответчик обжаловал решение, однако судебная коллегия по гражданским делам Кировского областного суда оставила его в силе.
В сентябре прошлого года Кировский областной суд приговорил бывшего замначальника управления МВД к 5,5 годам колонии строгого режима за получение взятки и превышение должностных полномочий. Его также лишили права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, на пять лет, специального звания полковника полиции и государственной награды.
По материалам дела, экс-полицейский получил от представителя коммерческой организации право бессрочно и бесплатно пользоваться автомобилем Kia Seltos. Рыночная стоимость аренды машины превышала 960 тыс. руб. Взамен он передавал секретную служебную информацию и оказывал покровительство взяткодателю и другим заинтересованным лицам.
Кроме того, бывший сотрудник МВД дал подчиненным указания внести ложные сведения о прохождении его супругой, также служившей в полиции, проверки профессиональной подготовленности. Это позволило ей получить премию в размере 44 тыс. руб. и продолжить службу.
Также установлено, что во время службы бывший полицейский незаконно занимался предпринимательской деятельностью.