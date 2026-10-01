Минфин намерен привлечь 2,45 трлн руб. от размещения ОФЗ в четвертом квартале
Министерство финансов России планирует привлечь около 2,45 трлн руб. от размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) в четвертом квартале 2026 года. Это следует из графика аукционов на сайте ведомства.
Всего запланировано 11 аукционных дней: по четыре в октябре и декабре, а также три — в ноябре. На размещение будут предложены бумаги со сроком погашения до 10 лет включительно (1,2 трлн руб.) и от 10 лет (1,25 трлн руб.).
В третьем квартале Минфин привлек за счет размещения ОФЗ 1,264 трлн руб. при плане в 1,5 трлн руб. Во втором — почти 1,495 трлн руб. при том же плане, в первом — 1,37 трлн руб. при плане в 1,2 трлн руб. В июне и июле Минфин не проводил несколько аукционов ОФЗ для стабилизации ситуации на рынке.
Увеличение предложения ОФЗ при слабом спросе не означает, что заявленный объем удастся разместить без уступок рынку: цена бумаг снижается, а доходность растет. Планы Минфина по наращиванию заимствований уже подняли доходность длинных ОФЗ с постоянным купоном до 16,8% годовых — максимума за полтора года.
При низком спросе, который связывают с жесткой денежно-кредитной политикой Банка России, привлечь покупателей на аукционах можно только с большим дисконтом. Размещение по высокой доходности затем давит и на вторичный рынок, где доходности подстраиваются под условия первичных аукционов. Отмена аукциона позволяет не фиксировать дорогую стоимость заимствований и не провоцировать переоценку всей кривой доходности, говорил аналитик «Го Инвест» Никита Бредихин.
Потребность в привлечении средств сохраняется: в первой половине 2026 года дефицит федерального бюджета составил 5,7 трлн руб., а за первые полгода Минфин привлек на аукционах ОФЗ 3,25 трлн руб. по номинальной стоимости.