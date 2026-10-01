Минфин намерен привлечь 2,45 трлн руб. от размещения ОФЗ в четвертом квартале

Министерство финансов России планирует привлечь около 2,45 трлн руб. от размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) в четвертом квартале 2026 года. Это следует из графика аукционов на сайте ведомства.

Всего запланировано 11 аукционных дней: по четыре в октябре и декабре, а также три — в ноябре. На размещение будут предложены бумаги со сроком погашения до 10 лет включительно (1,2 трлн руб.) и от 10 лет (1,25 трлн руб.).

В третьем квартале Минфин привлек за счет размещения ОФЗ 1,264 трлн руб. при плане в 1,5 трлн руб. Во втором — почти 1,495 трлн руб. при том же плане, в первом — 1,37 трлн руб. при плане в 1,2 трлн руб. В июне и июле Минфин не проводил несколько аукционов ОФЗ для стабилизации ситуации на рынке.