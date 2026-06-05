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Силуанов допустил рост объема госзаимствований во втором полугодии

Глава Минфина России Антон Силуанов не исключает повышения объема государственных заимствований во втором полугодии 2026 года. Однако, по его словам, даже в случае повышения планка будет не столь существенной, как в прошлом году. Об этом министр сообщил в интервью «Радио.РБК» на полях ПМЭФ.

Антон Силуанов

Антон Силуанов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Антон Силуанов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В апреле министр финансов уже допускал корректировку плана по размещению ОФЗ на текущий год. Господин Силуанов тогда заявлял, что изменения в любом случае будут несущественными.

По закону о федеральном бюджете на 2026 год, государственные внутренние заимствования запланированы в объеме 5,5 трлн руб. Учитывая ожидаемые погашения на сумму 1,3 трлн руб., чистый объем привлечения средств ожидается на уровне 4,2 трлн руб. В 2025 году Минфин РФ разместил рублевые облигации на рекордную сумму в 7,2 трлн руб. — в 1,7 раза больше, чем в 2024-м.

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