Фейк о военной службе для подростков с 14 лет распространяется в Удмуртии
Информация противоречит законодательству РФ
В Удмуртии опровергли фейк о военной службе для подростков в возрасте от 14 лет в подразделение «Гроза». Как указали в Центре управления регионом (ЦУР), ложная информация распространяется в местных пабликах.
«В публикации утверждается, что достаточно получить паспорт, чтобы заключить контракт»,— говорится в сообщении. Эта информация противоречит законодательству РФ. К военной службе могут быть привлечены только совершеннолетние.
Ранее в регионе распространялся документ за подписью военного комиссара Удмуртии, где управляющим компаниям и ТСЖ якобы поручали содействовать мобилизационной работе.