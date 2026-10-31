Военкомат Удмуртии опроверг письмо о привлечении УК к мобилизации
В документе УК и ТСЖ призывали участвовать в вручении повесток
В Удмуртии опровергли подлинность письма от имени военного комиссара республики, в котором управляющим компаниям и ТСЖ якобы поручалось содействовать мобилизационной работе. Документ появился в местных сообществах в соцсетях. Об этом сообщает ЦУР Удмуртии.
Согласно поддельному письму, управляющие организации должны были назначить сотрудников для поквартирных обходов и вручения повесток, сверять данные о гражданах призывного возраста и военнообязанных, а также сообщать в военкоматы о случаях уклонения от явки. Кроме того, предлагалось размещать в подъездах информацию об ответственности за неявку по повесткам.
В военном комиссариате Удмуртии заявили, что документ не соответствует действительности.
По словам руководителя Центра управления регионом Татьяны Шумихиной, за последние две недели аналитики ЦУР выявили уже четыре поддельных документа, связанных с мобилизацией и военкоматом. Среди них — фальшивые письма, повестки и приказы.