Военкомат Удмуртии опроверг письмо о привлечении УК к мобилизации

Согласно поддельному письму, управляющие организации должны были назначить сотрудников для поквартирных обходов и вручения повесток, сверять данные о гражданах призывного возраста и военнообязанных, а также сообщать в военкоматы о случаях уклонения от явки. Кроме того, предлагалось размещать в подъездах информацию об ответственности за неявку по повесткам.