Льготный микрозайм запустили в Удмуртии для пострадавших селлеров на Wildberries

С 15 сентября предприниматели Удмуртии, чьи товары пострадали в результате атак БПЛА на склады Wildberries, смогут получить льготные микрозаймы — их проекты отнесены к числу приоритетных. Об этом сообщает минэкономики Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ставка составит 6% годовых, сумма займа — от 50 тыс. до 5млн руб. Срок кредитования — от 6 до 36 месяцев. Мера поддержки разработана минэкономики Удмуртии совместно с МКК «Удмуртский фонд развития предпринимательства».

Напомним, в Корпорацию развития Удмуртии поступило 180 заявок от местных селлеров, потерявших товар в результате налета БПЛА на склад Wildberries в Сарапуле. Из них 122 подали документы на софинансирование логистики и хранения продукции. Это одна из мер поддержки, запущенная после атаки по объекту Wildberries.

Напомним, склады Wildberries в России регулярно подвергаются атакам дронов ВСУ. 30 июля в результате налета был поврежден логистический комплекс в Сарапуле. Площадь склада превышает 50 тыс. кв. м. На объекте начался пожар. Обошлось без жертв и пострадавших.

Подробнее об этом читайте в материале «Убыточные ягодки».